Thema u. a.: Brot, Stress und Sahnetorte - Frühstück für die InselJetzt ohne Werbung streamen
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Folge vom 24.06.2025: Thema u. a.: Brot, Stress und Sahnetorte - Frühstück für die Insel
60 Min.Folge vom 24.06.2025Ab 12
Noch vor Sonnenaufgang herrscht Hochbetrieb in der Sonnenbäckerei in Palma de Mallorca: Bäckermeister Lothar Berié und Frank Born kneten, formen und backen über 400 Brötchen und Brote – während Anett Köhler vorne eine Sahnetorte zaubert und Mallorca-Kekse vorbereitet. Alles muss pünktlich fertig sein, bevor um halb acht die ersten Kunden kommen. Doch reicht die Zeit, bis die ersten Kunden vor der Türe stehen?
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Genre:Reality, Dokusoap, Krimi
Produktion:DE, 2016