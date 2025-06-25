Thema u. a.: Paella-Schmaus oder Meeresfrüchte-Graus - Foodtester Mirko ReehJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 25.06.2025: Thema u. a.: Paella-Schmaus oder Meeresfrüchte-Graus - Foodtester Mirko Reeh
62 Min.Folge vom 25.06.2025Ab 12
Die spanische Küche bietet zahlreiche kulinarische Highlights – und Paella steht bei vielen Urlaubern ganz oben auf der Liste. Auch Koch Mirko Reeh möchte heute das Nationalgericht mit Reis, Fleisch und Meeresfrüchten probieren. Dafür hat er sich allerdings Restaurants ausgesucht, die online besonders schlecht bewertet sind. Der Undercover-Paella-Test wird seinen Magen auf eine harte Probe stellen…