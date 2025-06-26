Thema u.a.: Großkontrolle NeubrandenburgJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 26.06.2025: Thema u.a.: Großkontrolle Neubrandenburg
62 Min.Folge vom 26.06.2025Ab 12
Bei Verkehrsunfällen spielen häufig Betäubungsmittel wie Alkohol- und Drogen eine Rolle. Deshalb kontrollieren Polizisten Rico Winkler und Paul Mittelstedt an der A20 bei Neubrandenburg Autos und LKW. Das ein oder andere Mal müssen die beiden auch einen Drogen- und Alkoholtest durchführend und sich auf ihre Wahrnehmung verlassen.