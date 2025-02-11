Thema u. a.: Fahrschule Flittner Erding - mit Herz und Humor zum FührerscheinJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 11.02.2025: Thema u. a.: Fahrschule Flittner Erding - mit Herz und Humor zum Führerschein
Fahrlehrer und Chef Christoph Flittner hat schon mehr als 8000 Fahrschüler erfolgreich zum Führerschein begleitet. Heute steht er einer Fahrschülerin bei ihren ersten Fahrstunden zur Seite und einem Fahrschüler, der das Fahren mit einem Anhänger üben möchte. Christoph Flittner macht mit Herz und Humor aus seinen Fahrschülern sichere Verkehrsteilnehmer. Und: Polizeistreife Bremerhaven - Busunfall mit Schulkindern