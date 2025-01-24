Der beste Cheeseburger Hamburgs - Foodtester Holger SchwieteringJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 24.01.2025: Der beste Cheeseburger Hamburgs - Foodtester Holger Schwietering
60 Min.Folge vom 24.01.2025Ab 12
In Hamburg ist YouTuber und Food-Influencer Holger „Holle“ Schwietering auf neuer Mission: Er sucht den besten Cheeseburger. Dabei trifft er auf spezielle Burger - Zubereitungsmethoden und ausgefallene Restaurantkonzepte. Doch am Ende zählt nur: Der Cheeseburger muss schmecken - denn bei seinen Tests ist Holger Schwietering gnadenlos ehrlich.