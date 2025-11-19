Thema u. a.: Eine LKW-Ladung voller Möbel für nur 400 Euro Warenwert?Jetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 19.11.2025: Thema u. a.: Eine LKW-Ladung voller Möbel für nur 400 Euro Warenwert?
61 Min.Folge vom 19.11.2025Ab 12
Im Zollamt Bad Reichenhall kommen täglich Waren aus Ländern außerhalb der Europäischen Union an. Daniela und Christoph kontrollieren, ob die Ladungen mit den Papieren übereinstimmen. Ein Lkw aus der Türkei ist gerade am Zollamt angekommen. Laut Voranmeldung der Firma ist die ganze Ladefläche voller Möbel. Der Warenwert soll aber nur 400 Euro betragen. Kann das stimmen? Und: Rattenalarm in Gelsenkirchen