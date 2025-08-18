Zum Inhalt springenBarrierefrei
Kabel EinsFolge vom 18.08.2025
Folge vom 18.08.2025: Thema u.a.: Einsatz rund um die Uhr: Bundespolizei am Berliner Hauptbahnhof

61 Min.Folge vom 18.08.2025Ab 12

Stefan, Alexander und Martin von der Bundespolizei sind Tag und Nacht am Berliner Hauptbahnhof im Einsatz. Sie verhindern Belästigungen, Diebstähle und Vandalismus – und das in einem der größten Bahnhöfe Europas. Gelingt es ihnen, rechtzeitig einzugreifen? Und ist der Bahnhof wirklich so schlimm, wie sein Ruf?

