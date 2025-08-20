Thema u. a.: Biker im Visier: Polizei-Kontrolle in der EifelJetzt kostenlos streamen
Folge vom 20.08.2025: Thema u. a.: Biker im Visier: Polizei-Kontrolle in der Eifel
61 Min.Folge vom 20.08.2025Ab 12
Nahe Bad Münstereifel, dem beliebten Startpunkt für Motorradtouren durch die Eifel, hat die Polizei Euskirchen eine Kontrollstation aufgebaut. Nach einem tödlichen Unfall am Vortag prüfen Stefan, Julian und Kfz-Meister Christoph heute Technik, Tempo und Verhalten der Biker. Immer wieder fallen Raser und Regelverstöße auf. Doch zeigen sich die Fahrer einsichtig und können die Kontrollen weitere Unfälle verhindern?