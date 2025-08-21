Thema u.a.: Rote Ampeln und falsche Fahrer: Kontrolle in der CasinostraßeJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
61 Min.Folge vom 21.08.2025Ab 12
In der Koblenzer Casinostraße sorgen die Polizisten Max Witt, Artur Simon und Lukas Schmidt für Ordnung im Verkehr. Im Fokus ihrer Kontrolle: Autofahrer, die verbotenerweise in die Straße einfahren – und Radfahrer, die rote Ampeln ignorieren. Mit klaren Ansagen und wachsamen Augen greifen die Beamten durch, bevor es zu gefährlichen Situationen kommt.