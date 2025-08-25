Thema u.a.: Autobahnpolizei Ludwigsburg und HSV_GreenkeeperJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
61 Min.Folge vom 25.08.2025Ab 12
Großkontrolle auf der A8 bei Stuttgart: Mehr als 70 Einsatzkräfte von Polizei, Zoll und dem Strahlenschutzamt überprüfen Fahrzeuge und ihre Fahrer. Mit im Einsatz sind auch die Verkehrspolizisten Yeliz Ulusoy und Oliver Pieratzki. Sie sind spezialisiert auf die Kontrolle von Transporterladungen und die Aufdeckung illegalen Tunings.