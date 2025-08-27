Thema u.a.: Provida Freising und Flomarktleiter ParchimJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 27.08.2025: Thema u.a.: Provida Freising und Flomarktleiter Parchim
61 Min.Folge vom 27.08.2025Ab 12
Alexander Fischer und Reinhard Huber von der Verkehrspolizei Freising ziehen Raser und Drängler aus dem Verkehr. Mit ihrem Videosystem messen sie die Geschwindigkeit und dokumentieren Verstöße. Wegen eines Geisterfahrers auf der A9 München–Nürnberg müssen die beiden heute schnell reagieren.