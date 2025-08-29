Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u. a.: Zoll Flughafen München

Kabel EinsFolge vom 29.08.2025
Thema u. a.: Zoll Flughafen München

Thema u. a.: Zoll Flughafen MünchenJetzt kostenlos streamen

Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Folge vom 29.08.2025: Thema u. a.: Zoll Flughafen München

61 Min.Folge vom 29.08.2025Ab 12

Zollhauptsekretärin Anna-Lena kontrolliert am Flughafen München zwei Männer, die aus China einreisen. Die Männer geben an, keinen Alkohol und keine Zigaretten mitzuführen. Bei der Gepäckdurchsuchung findet Anna-Lena jedoch eine große Menge Medikamente, Whiskeyflaschen und zwei Stangen Zigaretten. Das hat Konsequenzen für die beiden.

Alle verfügbaren Folgen