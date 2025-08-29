Thema u. a.: Zoll Flughafen MünchenJetzt kostenlos streamen
Folge vom 29.08.2025: Thema u. a.: Zoll Flughafen München
Zollhauptsekretärin Anna-Lena kontrolliert am Flughafen München zwei Männer, die aus China einreisen. Die Männer geben an, keinen Alkohol und keine Zigaretten mitzuführen. Bei der Gepäckdurchsuchung findet Anna-Lena jedoch eine große Menge Medikamente, Whiskeyflaschen und zwei Stangen Zigaretten. Das hat Konsequenzen für die beiden.