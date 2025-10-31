Thema u. a.: Sicher am Nürburgring – 24-Stunden-Rennen im FokusJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 31.10.2025: Thema u. a.: Sicher am Nürburgring – 24-Stunden-Rennen im Fokus
61 Min.Folge vom 31.10.2025Ab 12
Rund 240.000 Besucher sind jedes Jahr live zum Start des 24-Stunden-Rennens am Nürburgring dabei und wollen den Motorsport hautnah erleben. 12-tausend von ihnen lassen sich schon eine Woche vorher auf 17 Campingplätzen rund um die ikonische Strecke nieder. Auf dem beliebtesten, am sogenannten Schwalbenschwanz, sorgen Mike Mönig und Jürgen Schwarzmann seit über 30 Jahren für Sicherheit und Ordnung und stellen sich tagtäglich immer neuen Herausforderungen.