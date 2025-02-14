Thema u. a.: Bundespolizei findet verbotene PyrotechnikJetzt ohne Werbung streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 14.02.2025: Thema u. a.: Bundespolizei findet verbotene Pyrotechnik
Folge vom 14.02.2025
Max und Philipp von der Bundespolizei Waidhaus kontrollieren an der Grenze zu Tschechien den Einreiseverkehr nach Deutschland. Im Fokus der beiden: Personen die unerlaubt in die Bundesrepublik einreisen. Außerdem kontrollieren sie auf Verdacht Personen, die illegale Waffen, Drogen und Pyrotechnik schmuggeln könnten.