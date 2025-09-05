Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Kabel EinsFolge vom 05.09.2025
Beim Ernten muss es bei Landwirten oft schnell gehen. Deshalb ist häufig ungesicherte Ladung ein Sicherheitsrisiko. Für die Polizisten Janna Strohbach und Alexander von Buchholz aus Bremervörde ein guter Grund heute die Treckerfahrer und ihre Fahrzeuge genauer zu kontrollieren.

