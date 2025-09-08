Thema u. a.: An der längsten Theke der Welt - Mirko Reeh in DüsseldorfJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 08.09.2025: Thema u. a.: An der längsten Theke der Welt - Mirko Reeh in Düsseldorf
Folge vom 08.09.2025
Heute ist Mirko Reeh in Düsseldorf unterwegs - die Stadt, die bekannt ist für „die längste Theke der Welt“. Wo gefeiert wird, braucht man auch gutes und vor allem schnelles Essen. Doch online kommen einige Imbisse gar nicht gut weg. Der Koch testet die am schlechtesten bewerteten Läden der Stadt – von Currywurst über Pizza bis Döner. Mit versteckter Kamera prüft er Geschmack, Service und Hygiene.