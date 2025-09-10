Thema u. a.: Bundeswehr übt das Panzer-GefechtJetzt kostenlos streamen
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum
Folge vom 10.09.2025: Thema u. a.: Bundeswehr übt das Panzer-Gefecht
62 Min.Folge vom 10.09.2025Ab 12
Sie trainieren für den Ernstfall. Dazu gehört auch das Schießen mit scharfer Munition. Achtung Kontrolle hat Panzerkommandant David und seine Besatzung bei einer Gefechtsübung auf dem Truppenübungsplatz in Bergen begleitet. Mit dem Leopard 2A7V, trainiert der Feldwebel, sein Richtschütze, der Ladeschütze und der Fahrer den Angriff in einem Panzerzug.