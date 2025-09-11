Zum Inhalt springenBarrierefrei
Achtung Kontrolle! Wir kümmern uns drum

Thema u.a.: US-Cops und Seniorenfahrlehrerin Heike

Kabel EinsFolge vom 11.09.2025
Thema u.a.: US-Cops und Seniorenfahrlehrerin Heike

61 Min.
Folge vom 11.09.2025
Ab 12

Ben Rambaum ist deutscher Youtuber, der seit mehreren Jahren in den Vereinigten Staaten von Amerika lebt. Für seinen Youtube-Kanal „First Responders“ begleitet er die US-amerikanische Polizei. Diesmal ist er mit Deputy Jason Reusch vom Nye County Sherriff Department in Pahrump, Nevada unterwegs.

