Anna und die Liebe
Folge 121: Nachwirkungen
24 Min.Ab 12
Anna ist am Boden zerstört: Nicht nur, dass sie für die verschwundenen Negative des Tascha-Werbespots und damit für den kommenden Niedergang von Broda & Broda verantwortlich ist, auch die gerade erst entstandene Nähe zu Jonas ist zerstört. Anna kann ihm einfach nicht verzeihen, dass er Katja über ihren Kopf hinweg als Model für den Tascha-Spot engagiert hat.
