Anna und die Liebe
Folge 176: Geheimnisse
23 Min.Ab 12
Obwohl der charmante Dr. Hahn sich alle Mühe gibt, Annas Zweifel an Babyprom zu zerstreuen, gelingt es ihm nicht ganz - nach wie vor gibt es Anhaltspunkte, dass Babyprom erhebliche gesundheitliche Risiken birgt. Nach der großen Pressekonferenz wird Anna von einer Journalistin gefragt, ob es tatsächlich das Wundermittel ist, als das es verkauft wird ...
