SAT.1Staffel 1Folge 192vom 14.02.2015
23 Min.Folge vom 14.02.2015Ab 12

Gerrit kann sich in letzter Minute bremsen, seinen Bruder Jonas aus Rachsucht umzubringen. Stattdessen geht er auf eine selbstzerstörerische Sauftour. Als er morgens völlig betrunken in der "Goldelse" aufschlägt, ist Anna alarmiert. Sie ist Alexander Zeiss begegnet und vermutet in ihm den Unternehmensprüfer, in dessen Hand die Zukunft der Agentur liegt.

SAT.1
