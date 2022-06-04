Es kann nur eine geben Jetzt kostenlos streamen
Anna und die Liebe
Folge 23: Es kann nur eine geben
24 Min.Folge vom 04.06.2022Ab 12
Anna glaubt nicht, was Jonas ihr anbietet: eine Stelle als Putzfrau, die seiner Meinung nach ihrer Qualifikation am besten entspricht. Aus dem Gefühl der Demütigung heraus nimmt sie prompt Gerrits Angebot an und wird seine Texterin. Natascha ist darüber nicht sonderlich erfreut, gibt Anna aber die Möglichkeit, sich zu beweisen ...
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick