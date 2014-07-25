Anna und die Liebe
Folge 25: Die Silence-Party
23 Min.Folge vom 25.07.2014Ab 12
Als angestellte Texterin muss Anna nun auch an ihrer ersten offiziellen Kampagnen-Party teilnehmen. Sie ist furchtbar aufgeregt, nicht zuletzt fehlt ihr für diesen Anlass wieder ein passendes Kleid. Sie will die Party schon abhaken, als sie auf Nancy trifft, die ihr Mut macht und ihr zu einem außergewöhnlichen Kleid und somit zu einem überraschenden Auftritt verhilft ...
