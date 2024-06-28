Anna und die Liebe
Folge 30: Die Welt ist klein
24 Min.Folge vom 28.06.2024Ab 12
Von Gerrit gedemütigt, sucht Anna wieder Beistand und Freundschaft im Internet. Verblüfft bemerkt sie, wie viel die Tipps des anonymen Helfers wert sind und sie wundert sich, wie sensibel sein Verständnis für ihre Situation ist. Geschockt ist sie aber, als sie erkennt, wer sich hinter dem Chat-Namen "Nadjad320" verbirgt ...
