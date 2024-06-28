Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Die Welt ist klein

SAT.1Staffel 1Folge 30vom 28.06.2024
Die Welt ist klein

Anna und die Liebe

Folge 30: Die Welt ist klein

24 Min.Folge vom 28.06.2024Ab 12

Von Gerrit gedemütigt, sucht Anna wieder Beistand und Freundschaft im Internet. Verblüfft bemerkt sie, wie viel die Tipps des anonymen Helfers wert sind und sie wundert sich, wie sensibel sein Verständnis für ihre Situation ist. Geschockt ist sie aber, als sie erkennt, wer sich hinter dem Chat-Namen "Nadjad320" verbirgt ...

