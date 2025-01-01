Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 1Folge 50
24 Min.Ab 12

Anna ist mit dem Überraschungsdate mit Jannick völlig überfordert und will Jonas nie wieder unter die Augen treten. Auch Jannick verbittet sich eine Einmischung in seine Liebesangelegenheiten, denn die Situation war vor allem für ihn unglaublich peinlich. Außerdem glaubt er durch ein dummes Missverständnis, dass Anna schon in einen anderen verliebt ist ...

