Anna und die Liebe
Folge 61: Spielchen
24 Min.Ab 12
Anna hört mit, wie Jonas schockiert auf Katjas Geständnis reagiert und sie schließlich tröstend in den Arm nimmt. Katjas Lüge, sie habe mit Lanford geschlafen, um die Firma zu retten, scheint also tatsächlich gefruchtet zu haben. Anna ist entsetzt, als Jonas dann auch noch versucht, ihr sein Herz auszuschütten und Details über Katja und Lanford herauszufinden.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick