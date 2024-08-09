Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Abbrüche

SAT.1Staffel 1Folge 62vom 09.08.2024
Abbrüche

AbbrücheJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 62: Abbrüche

23 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 12

Alle reagieren fassungslos auf Annas Kündigung, die aufgewühlt ihren Arbeitsplatz räumt und schweren Herzens die Agentur verlässt. Traurig denkt sie an die Zusammenarbeit mit Jonas zurück und schüttet ihr Herz bei Paloma aus. Auch Jannick bedauert Annas Kündigung. Ulrich versucht, sie wieder aufzubauen, verstrickt sich in dem Gespräch aber zunehmend in Andeutungen auf seine wahre Vergangenheit ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen