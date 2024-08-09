Anna und die Liebe
Folge 62: Abbrüche
23 Min.Folge vom 09.08.2024Ab 12
Alle reagieren fassungslos auf Annas Kündigung, die aufgewühlt ihren Arbeitsplatz räumt und schweren Herzens die Agentur verlässt. Traurig denkt sie an die Zusammenarbeit mit Jonas zurück und schüttet ihr Herz bei Paloma aus. Auch Jannick bedauert Annas Kündigung. Ulrich versucht, sie wieder aufzubauen, verstrickt sich in dem Gespräch aber zunehmend in Andeutungen auf seine wahre Vergangenheit ...
