Anna und die Liebe
Folge 63: Neue Perspektiven
23 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12
Aufgebracht fordert Anna von Ulrich eine Erklärung für seine Lügen. Der versucht, sich um seine wahre Identität herumzudrücken und erklärt ihr, dass er ihren Vater gut gekannt habe und er ihn gebeten hätte, bei der Familie nach dem Rechten zu sehen. Jannick vermisst Anna und will ihr helfen, eine neue Stelle zu finden. Bei der Konkurrenz-Agentur "Darcy & Doyle" ist gerade etwas frei.
