Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Neue Perspektiven

SAT.1Staffel 1Folge 63vom 16.08.2024
Neue Perspektiven

Neue PerspektivenJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 63: Neue Perspektiven

23 Min.Folge vom 16.08.2024Ab 12

Aufgebracht fordert Anna von Ulrich eine Erklärung für seine Lügen. Der versucht, sich um seine wahre Identität herumzudrücken und erklärt ihr, dass er ihren Vater gut gekannt habe und er ihn gebeten hätte, bei der Familie nach dem Rechten zu sehen. Jannick vermisst Anna und will ihr helfen, eine neue Stelle zu finden. Bei der Konkurrenz-Agentur "Darcy & Doyle" ist gerade etwas frei.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen