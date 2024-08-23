Anna und die Liebe
Folge 70: Liebestaumel
23 Min.Folge vom 23.08.2024Ab 12
Anna ist hin- und hergerissen vor Sorge um Jannick und vor Ärger über ihre Mutter, die mit ihrer extravaganten Essenskreation seinen Zustand verursacht hat. Jannick wird verarztet und bleibt über Nacht bei Anna. Am nächsten Morgen wird er der Familie vorgestellt und muss provozierende Fragen von Armin über sich ergehen lassen.
