Anna und die Liebe
Folge 81: Alte Bräuche
23 Min.Ab 12
Obwohl Jonas merkt, dass er nicht Katja, sondern Anna vor sich hat, löst er sich nicht sofort aus dem Kuss unter dem Mistelzweig. Anna ist verwirrt und weiß nicht, wie sie das Jannick beibringen soll. Auch Katja ist stinksauer und Jonas hat alle Mühe, sie von der Bedeutungslosigkeit des Kusses zu überzeugen und auch vor Anna versucht er, den Kuss herunterzuspielen.
