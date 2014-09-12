Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Ganz in weiß

SAT.1Staffel 1Folge 96vom 12.09.2014
Ganz in weiß

Ganz in weißJetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 96: Ganz in weiß

23 Min.Folge vom 12.09.2014Ab 12

Für Anna ist der Heiratsantrag von Jonas an Katja wie eine heilsame Ohrfeige. Sie erkennt, dass sie einem unerfüllbaren Traum hinterhergejagt ist und sie ihren eigenen Weg gehen muss. Anna besinnt sich auf den Menschen, der immer zu ihr gehalten hat und der sie aufrichtig liebt - sie entscheidet sich vollen Herzens für Jannick ...

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen