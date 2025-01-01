Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 4Folge 134
Folge 134: Episode 134

23 Min.Ab 12

Anna und Enrique sind in der Bredouille: Bruno will bei Lanford keine Babys sehen! Da Anna und Enrique derzeit bei Lanford so eingebunden sind, dass sie die Firma nicht verlassen können, beschließen sie, das Baby heimlich bei sich zu behalten. Das gelingt auch einige Zeit, doch dann kommt ihnen Bruno auf die Schliche und schickt Anna umgehend nach Hause ...

SAT.1
