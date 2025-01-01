Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 148

SAT.1Staffel 4Folge 148
Folge 148: Episode 148

23 Min.Ab 12

Trotz Toms Einwänden hat sich Anna entschlossen, zusammen mit Quirin das Ballettprojekt zu beginnen, und auch Enrique freut sich über ihre Entscheidung. Doch dann droht Tom alles kaputt zu machen: Sie ist gezwungen, zu Hause zu arbeiten und kann deswegen nur nachts an ihrem Projekt feilen. Und als ob das allein nicht schon schlimm genug wäre, nimmt Tom ihr auch noch wichtige Mitarbeiter weg ...

