Anna und die Liebe
Folge 157: Episode 157
24 Min.Ab 12
Familie Polauke hat sich das Adeligen-Spiel angenehmer vorgestellt als es nun tatsächlich ist - vor allem weil sich Hubertus Mutter Freya als äußerst scharfzüngige und hochmütige Person herausstellt. Katja beschließt genervt, dem Zirkus ein Ende zu machen. Und tatsächlich wird sie für ihre Ehrlichkeit schon bald mit einer Überraschung belohnt ...
