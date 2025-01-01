Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 235

SAT.1Staffel 4Folge 235
Folge 235: Episode 235

23 Min.Ab 12

Nina ist geschockt, als sie begreift, dass Stefan kein anderer als Luca Benzoni ist. Sie will nie wieder etwas mit ihm zu tun haben. Luca ist zerknirscht, dass Nina hinter seine wahre Identität gekommen, kurz bevor er sich outen konnte. Alle Versuche, Nina zu kontaktieren, schlagen fehl. Luca leugnet zwar vor Kai, dass er sich in Nina verliebt hat, aber seine Taten sprechen eine andere Sprache ...

