Anna und die Liebe
Folge 238: Episode 238
24 Min.Ab 12
Anna bekommt einen Schrecken, als Bruno sich einen kleinen Scherz mit dem Hochzeitskleid erlaubt. Das echte Brautkleid übertrifft dann allerdings all ihre Erwartungen. Anna und Tom verbringen die Nacht vor der Heirat entgegen der Tradition gemeinsam. Der einzige kleine Schatten auf ihrem Glück ist, dass Nina als Trauzeugin nun doch abgesagt hat. Anna kann Paloma aber überzeugen einzuspringen.
