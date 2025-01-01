Anna und die Liebe
Folge 248: Der Schwangerschaftstest
24 Min.Ab 12
Nina ist nicht gewillt, Lucas Entschuldigung anzunehmen. Sie ist sich sicherer denn je, dass er nur mit ihr gespielt hat. Und es kommt noch schlimmer: Sie hat gegen ihre Bewährungsauflagen verstoßen und braucht sofort einen Job, wenn sie nicht wieder ins Gefängnis kommen will. Nina hat also keine andere Wahl und nimmt Annas Angebot an, bei Lanford zu arbeiten. Luca fällt aus allen Wolken.
