Anna und die Liebe

Episode 32

SAT.1Staffel 4Folge 32
Folge 32: Episode 32

23 Min.Ab 12

Anna kann sich nur mit Mühe zusammenreißen und den Gedanken an das letzte glückliche Weihnachten mit Jonas verdrängen. Dann aber wird sie bei der Arbeit ständig an Weihnachten erinnert. Als auch noch zu Hause Steve und ihre Eltern auf sie warten und sie ausgerechnet mit dem Schmücken des Weihnachtsbaums von ihrem Kummer ablenken wollen, wird ihr alles zu viel und sie flieht aus der Situation.

