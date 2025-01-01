Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Anna und die Liebe

Episode 35

SAT.1Staffel 4Folge 35
Episode 35

Episode 35Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 35: Episode 35

23 Min.Ab 12

Als hätte es Anna in den Weihnachtstagen nicht schon schwer genug, mit all ihren Emotionen klar zu kommen, taucht zu allem Überfluss das merkwürdige Mädchen Paule erneut bei ihr auf und behauptet, Jonas würde noch in ihrer Nähe sein. Anna ist verwirrt und würde ihren Gefühlen und dem ganzen Weihnachtstrubel am liebsten entfliehen. Zum Glück steht die Business-Reise nach Paris an ...

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Anna und die Liebe
SAT.1
Anna und die Liebe

Anna und die Liebe

Alle 5 Staffeln und Folgen