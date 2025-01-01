Anna und die Liebe
Folge 42: Episode 42
24 Min.Ab 12
Tom und Carla sind unterschiedlicher Meinung, was den Erfolg der Pariser Modenschau angeht. Während Carla voller Hoffung ist, befürchtet Tom, dass die Bestellungen diesmal weit hinter den Erwartungen zurückbleiben könnten. Und leider behält Tom Recht. Carla nimmt diese Niederlage persönlich und will durch eine Werbekampagne doch noch einen Erfolg einstreichen ...
