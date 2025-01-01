Anna und die Liebe
Folge 48: Episode 48
23 Min.Ab 12
Anna kann nicht glauben, was Paule ihr da sagt: Steve soll der richtige Mann für sie sein? Sie will Jonas dazu befragen, doch Paule entzieht sich genervt, und so bleibt Anna ratlos zurück. Wie soll sie einen Mann lieben können, für den sie nur freundschaftliche Gefühle hat? Sie weiß nicht, wie sie Jonas gerecht werden soll, schließlich kann er erst ins Licht gehen, wenn er Anna glücklich weiß.
