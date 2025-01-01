Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anna und die Liebe

Episode 48

SAT.1Staffel 4Folge 48
Episode 48

Episode 48Jetzt kostenlos streamen

Anna und die Liebe

Folge 48: Episode 48

23 Min.Ab 12

Anna kann nicht glauben, was Paule ihr da sagt: Steve soll der richtige Mann für sie sein? Sie will Jonas dazu befragen, doch Paule entzieht sich genervt, und so bleibt Anna ratlos zurück. Wie soll sie einen Mann lieben können, für den sie nur freundschaftliche Gefühle hat? Sie weiß nicht, wie sie Jonas gerecht werden soll, schließlich kann er erst ins Licht gehen, wenn er Anna glücklich weiß.

