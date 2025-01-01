Anna und die Liebe
Folge 96: Episode 96
24 Min.Ab 12
Anna und Enrique versuchen zu beweisen, dass Frau Kreis von Haokan mit Carla unter einer Decke steckt. Sie finden einen Hinweis, mit dem sie diese unter Druck setzen können. Jetzt müssen sie Frau Kreis nur noch von einem erneuten Treffen überzeugen, und mit Katjas Hilfe gelingt das auch. Kreis scheint zunächst einzulenken und ist offenbar sogar bereit, die Wahrheit zu sagen ...
