Anna und die Liebe
Folge 97: Episode 97
23 Min.Ab 12
Anna muss einsehen, dass ihr Plan, Carla zu überführen, gescheitert ist. Ihr ist bewusst, dass ihr nun keine schönen Zeiten im Imperium bevorstehen. Durch Frau Kreis' Falschaussage erheblich belastet, hat Anna keinerlei Beweise mehr gegen Carla in der Hand. Doch ein kleiner Tipp und eine ziemlich gemeine Idee von Paule bringen Anna schließlich auf einen Rachetrip ...
