Anwälte im Einsatz
Folge 10: Reinkarnation
45 Min.Ab 12
"Sina, ich bin dein Vater!" - Die Tanzlehrerin kann es nicht fassen, als plötzlich ein junger Mann auftaucht und sich als Reinkarnation ihres verstorbenen Vaters ausgibt. Doch zu ihrem Entsetzten scheint Mutter Elisa voll auf die Masche reinzufallen. Eine Anwältin soll den Betrug beweisen. Doch dann deckt Helga Nachtigall ein altes Familiengeheimnis auf, von dem kaum jemand etwas geahnt hätte!
