Anwälte im Einsatz

Lügen Hoch Zwei

SAT.1Staffel 2Folge 11
Lügen Hoch Zwei

Lügen Hoch ZweiJetzt kostenlos streamen

Anwälte im Einsatz

Folge 11: Lügen Hoch Zwei

45 Min.Ab 12

Elli Blomberg bangt um ihre dreijährige Tochter Mia - sie wurde entführt, als ihre Mutter nur einen Augenblick nicht aufgepasst hat. Anwältin Brygida Braun setzt alle Hebel in Bewegung, das Kind so schnell wie möglich zu finden. Doch als ihr klar wird, dass sie einer notorischen Lügnerin auf den Leim gegangen ist, wendet sich das Blatt ...

