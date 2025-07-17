Anwälte im Einsatz
Folge 2: Vergiftet
45 Min.Ab 12
Anwalt Niklas Dittberner bekommt den unglaublichsten Auftrag seines Lebens: Jens Kleinken meldet seine eigene Ermordung. Das sterbende Opfer bittet den Anwalt herauszufinden, wer es vergiftet hat. Unter enormem Zeitdruck begibt sich Niklas Dittberner auf Spurensuche - denn um Jens seinen letzten Wunsch zu erfüllen, bleiben ihm nur drei Tage ...
