Anwälte im Einsatz
Folge 18: Wenn die Wahrheit weh tut
45 Min.Ab 12
Marie hasst ihr Leben und beschließt, sich umzubringen. Doch vorher will sie noch allen Menschen in ihrem Umfeld ihre ungefilterte Meinung sagen. Ein Fehler, wie sich schnell herausstellt: Denn Marie überlebt und hat ab da nicht nur Krieg an allen Fronten, sie verliert auch ihren Job. Ihre Anwältin Barbara von Minckwitz muss Ordnung ins Chaos bringen.
