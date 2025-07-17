Anwälte im Einsatz
Folge 20: Unter Verdacht
45 Min.Ab 12
Gerade als Jutta Mülich glaubt, mit ihrem neuen Freund endlich ihr Glück gefunden zu haben, wird sie plötzlich von ihrem Ex gestalkt und bedroht. Auch Tochter Lisa ist auf einmal wie ausgewechselt und macht der 36-Jährigen und ihrem Partner das Leben zur Hölle. Doch für die Mittdreißigerin beginnt der Horror eigentlich erst so richtig, als ihr Ex unter Verdacht steht, ihre Tochter vergewaltigt zu haben.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick