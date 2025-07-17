Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 2Folge 109
45 Min.Ab 12

Die zweifache Mutter Kerstin Brandt ist entsetzt: Sie hat sechs Wochen an einem Lehrgang teilgenommen und als sie zurück nach Hause kommt, hat das Kindermädchen Nicki ihren Platz eingenommen. Die Nanny versucht alles, um Kerstin aus ihrer Familie zu ekeln und zu allem Überfluss will Ehemann Ralf ihr nicht kündigen. Kann Rechtsanwalt Ralf Vogel die Familie vor dem Zerbrechen retten?

SAT.1
