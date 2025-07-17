Zum Inhalt springenBarrierefrei
Anwälte im Einsatz

Abserviert und abgezockt

SAT.1Staffel 2Folge 113
Abserviert und abgezockt

Anwälte im Einsatz

Folge 113: Abserviert und abgezockt

46 Min.Ab 12

Die junge Krankenschwester Johanna Wolff trifft das Schicksal gleich doppelt: Von einem Tag auf den anderen wird sie von ihrem Ehemann verlassen - und findet dann auch noch eine komplett leere Wohnung vor! Ihr Ex hat den ganzen Hausrat mitgenommen, obwohl der Großteil davon ihr gehört. Beim Kampf um Johannas Eigentum kommt Rechtsanwalt Niklas Dittberner einem ziemlich miesen Spiel auf die Spur!

SAT.1
